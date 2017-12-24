В США при крушении двухмоторного самолета погибли четыре человека

2017-12-24 19:11 | www.trend.az | 7

Двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, четыре человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WFLA.

Инцидент произошел утром в воскресенье по местному времени. Как заявили в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).