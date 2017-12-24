Навального выдвинули в президенты России

2017-12-24 20:00 | www.oxu.az | 6

В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Радио Свобода», «За» высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было.

Сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей - женой и детьми, и заявил: «Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы».

Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что на этих выборах намерен выиграть.

«Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!», - заявил политик.

По избирательному законодательству РФ, кандидата, который баллотируется на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

Н.О.

