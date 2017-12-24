В Дании построили самую гуманную тюрьму в мире – ФОТО

2017-12-24 21:30 | www.oxu.az | 6

Камеры с дизайнерским ремонтом, магазины, спортзалы и квартиры для посетителей. Это новая тюрьма в Дании.

Как передает Oxu.Az, построили ее на острове Фальстер за 160 миллионов долларов.

В блоках для заключенных есть мягкая кровать, персональный холодильник и телевизор.

В тюрьме есть полноценная церковь, и несколько молельных комнат, не привязанных к конкретной религии.

В каждой камере есть два окна, то есть заключённые постоянно имеют доступ к естественному дневному свету. Заключённые имеют возможность заниматься спортом как на уличных площадках, так и под крышей.

Такая роскошь возмутила жителей Дании и вызвала шквал критики. Законопослушные граждане считают, что тюрьма - не курорт. И те, кто туда попадает должны помнить - они отбывают наказание.

Фотографии: Torben Eskerod, Archdaily

Н.О.

