Кахраман предложил упростить визовый режим между Россией и Турцией

2017-12-24 22:00 | www.oxu.az | 6

Председатель парламента Турции Исмаил Кахраман предложил упростить визовый режим для граждан России и Турции, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Мы хотели бы выступить с просьбой упростить визовый режим для граждан наших государств», - сказал он на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая проходит в Пакистане на первой региональной международной конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом и взаимному сотрудничеству.

Он отметил, что за последний год наметился всплеск в области туризма. По его словам, турпоток из России превысил 4 млн человек.

«2019 год назван годом культуры и туризма в двусторонних отношениях», - напомнил Кахраман, выразив надежду, что этот факт поспособствует укреплению отношений между двумя странами.

Н.О.

