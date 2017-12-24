Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2017-12-24 22:13 | www.trend.az | 1

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolunun 60. kilometresi Bozcamahmut mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Nuh A. (36) idaresindeki 42 DSA 68 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Seyit Ali T. (58) idaresindeki 68 LE 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan sürücüler ile Dudu Tarhan, Sami B. (38), Tuğba A. (33) ve Mustafa Burak A. (6) yaralandı. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından sağlık, jandarma ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Dudu Tarhan olay yerinde hayatını kaybetti.