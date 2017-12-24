Российский борец мечтает о реванше над азербайджанским спортсменом – ВИДЕО

2017-12-24 22:30 | www.oxu.az | 7

Российский борец Гаджимурад Рашидов высказался насчет схватки с азербайджанским спортсменом Гаджи Алиевым.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на wrestdag.ru, Алиев победил Рашидова в финале чемпионата мира в весовой категории 61 кг со счетом 7:1.

- Ты в этом году встречался со многими сильными борцами, с кем из них пришлось труднее всего?

- Если брать российских соперников, то самыми сложными были схватки с Ахмедом Чакаевым, а из зарубежных борцов выделю грузина Владимира Хинчегашвили. Поединок с ним на чемпионате мира в Париже получился тяжелым.

- А почему не азербайджанец Гаджи Алиев, которому ты уступил в финале?

- Алиев – трехкратный чемпион мира, это о многом говорит. Тем не менее, наша схватка в Париже – не показатель. В финале у меня не было сил бороться, сказалась тяжелая группа. Может быть, это выглядит, как оправдание, но те, кто так подумают, пусть посмотрят, с кем мне пришлось встречаться, и с кем боролся Гаджи.

- Это была ваша первая встреча на ковре?

- Да, раньше не приходилось с ним пересекаться. Я сделал выводы из поражения и следующая наша схватка, думаю, сложится по-другому.

Н.О.

