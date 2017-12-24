Генассамблея утвердила двухлетний бюджет ООН в размере $5,4 млрд

2017-12-24 22:27 | www.trend.az | 8

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере $5,39 млрд - на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Соответствующая резолюция была принята консенсусом на последнем пленарном заседании года, проходившем в канун Рождества, передает ТАСС.

Проект бюджета был подготовлен 5-м комитетом Генассамблеи, которая продолжала переговоры до позднего вечера субботы. Наиболее ярым сторонником сокращения бюджета были Соединенные Штаты, требовавшие урезать расходы ООН на $250 млн. Американская сторона, по информации агентства France-Presse, предлагала сократить миссии ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, сэкономить на некоторых программах развития всемирной организации и найме новых сотрудников, а также зарплатах персоналу. Представители ООН в ответ на предложение США высказали готовность урезать финансирование на меньшую сумму, которая и предусмотрена новым двухлетним бюджетом.

Бюджет организации формируется за счет взносов государств-членов. Доля каждой страны рассчитывается исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день крупнейшим спонсором ООН остаются США, которые покрывают свыше 20% расходов организации. Доля России составляет менее 2,5%.