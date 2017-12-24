В столице Узбекистана прошли первые выборы районных депутатов

2017-12-24 22:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошли первые в истории страны выборы в районные Кенгаши (советы) народных депутатов. Раньше интересы жителей столицы представляли только депутаты городского Кенгаша.

В каждый из 11 Кенгашей в соответствии с количеством районов Ташкента было избрано по 30 депутатов. В качестве кандидатов было зарегистрировано 1650 человек, выдвинутых четырьмя политическими партиями (по 330 человек) и органами самоуправления граждан.

Для выборов были образованы 330 избирательных округов и 855 избирательных участков, которые большей частью расположились в зданиях общеобразовательных школ, колледжей и лицеев. Уточнить свой участок можно было на сайте Центризбиркома.