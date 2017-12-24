Ливанский таксист убил дипломата из-за короткой юбки

2017-12-24 23:00 | www.oxu.az | 6

Ливанский таксист Тарек Хаучи (Tarek Hawchieh) объяснил изнасилование и убийство британского дипломата Ребекки Дайкс (Rebecca Dykes) тем, что счел ее привлекательной из-за короткой юбки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в полиции.

Мужчина прибыл к одному из популярных среди туристов бару по заказу в сервисе Uber. В показаниях таксист также упомянул, что понадеялся на безнаказанность, увидев в своем автомобиле иностранку. Хаучи признался в содеянном сразу после задержания.

В профиле таксиста на Facebook журналисты обнаружили множество фотографий, на которых задержанный запечатлен с алкоголем и оружием. Несмотря на то, что при устройстве в Uber он предоставил документ об отсутствии судимости, в действительности он сидел в тюрьме дважды.

Тело 30-летней женщины было обнаружено в прошлую субботу, 16 декабря на обочине дороги. На теле жертвы найдены следы изнасилования и удушения. Она работала в британском посольстве в Бейруте с января 2017 года и в день смерти должна была улететь в Великобританию к семье для празднования Рождества.

Н.О.

