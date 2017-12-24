Азербайджанец пытался подкупить украинских пограничников – ФОТО

2017-12-24 23:30 | www.oxu.az | 6

Гражданин Азербайджана пытался дать взятку пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» сегодня утром в аэропорту «Борисполь».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина 1982 года рождения следовал рейсом «Баку-Киев». При прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что иностранцу запрещено въезжать на территорию Украины из-за превышения срока пребывания в стране в прошлый раз.

Мужчина решил, что 4,5 тысячи гривен и 150 долларов помогут решить ему этот вопрос и правоохранители позволят незаконно пересечь государственную границу.

От неправомерного предложения пограничники отказались и проинформировали о данном факте Нацполицию. Иностранцу было отказано в пересечении государственной границы и принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Н.О.

