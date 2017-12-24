Впервые фильм “Один дома” представлен в Баку потрясающим новогодним гимнастическим Anchorшоу (ФОТО)

2017-12-24 23:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье на Национальной арене гимнастики прошло потрясающее шоу по мотивам известного новогоднего комедийного фильма голливудского режиссера Криса Коламбуса “Один дома”, подготовленный и представленный многочисленным зрителям Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF).

Новый год - это праздник сказок и чудес. В каждом уголке мира люди встречают этот праздник, предвкушая новые ожидания, новые надежды. Не секрет, что именно дети с нетерпением ждут этот праздник. Накануне и этого Нового года, подумав о своих юных зрителях, традиционно, Федерация гимнастики Азербайджана подарила незабываемое представление.

Впервые фильм “Один дома” был представлен в форме гимнастического и хореографического шоу, на протяжении всего спектакля сопровождающийся овациями зрителей. Более того, сюжетная линия “Один дома”, постановщиком которого является главный тренер Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, была представлена в азербайджанском варианте.

Национальная арена гимнастики в этот день окунулась по-настоящему в волшебную праздничную атмосферу! На открытии Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом, пожелали здоровья, счастья и процветания. Было отмечено, что сегодня 24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения, и была выражена искренняя признательность за особое внимание главы государства спорту, большую поддержку Федерации гимнастики Азербайджана.

Интересно, что шоу открыли более сорока детей с ограниченными физическими возможностями, которые вместе с тренерами AGF представили две композиции.