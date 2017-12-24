Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева

2017-12-24 23:50 | www.oxu.az | 5

24 декабря свой День рождения отмечает Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Как передает Oxu.Az, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил его:

«Искренне поздравляю с днем рождения дорогого старшего брата, Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева. Наши народы и Республики связывают тесные узы дружбы и братства! Основу им заложили Президенты Азербайджана и Чеченской Республики, наши отцы - Гейдар Алиев и Ахмат-Хаджи Кадыров», - написал Р. Кадыров в своем аккаунте в Mylistory.

Он признался, что с большой душевной теплотой вспоминает встречу с Ильхамом Алиевым.

«Мне очень приятно, что отношения между Азербайджаном и Чечней наполнены широкими деловыми, культурными, религиозными связями. Особенно важно, что Азербайджан и наше Отечество - Россия были и остаются добрыми соседями, братскими странами. Важность такой политики прекрасно осознавал выдающийся государственный деятель Советского Союза и Азербайджана Гейдар Алиев!», - отметил Глава Чечни.

Он пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, успехов и благополучия, а также мира и процветания азербайджанскому народу.

Н.О.