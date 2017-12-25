Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана

2017-12-25 00:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений стратегического партнерства между странами во всех областях.

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