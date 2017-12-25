Более миллиона жителей Ташкента приняли участие в первых выборах районных депутатов (Обновлено)

2017-12-25 00:18 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошли первые в истории страны выборы в районные Кенгаши (Советы) народных депутатов.

Раньше интересы жителей столицы представляли только депутаты городского Кенгаша.

В каждый из 11 Кенгашей, в соответствии с количеством районов Ташкента, было избрано по 30 депутатов.

В качестве кандидатов было зарегистрировано 1650 человек, выдвинутых четырьмя политическими партиями (по 330 человек) и органами самоуправления граждан.

Для выборов были образованы 330 избирательных округов и 855 избирательных участков, которые большей частью расположились в зданиях общеобразовательных школ, колледжей и лицеев. Уточнить свой участок можно было на сайте Центризбиркома.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на избирательно участке № 162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы.