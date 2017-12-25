Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС

2017-12-25 00:29 | www.trend.az | 7

Резко осложнившиеся в последние дни отношения между Швейцарией и Евросоюзом могут стать темой общенационального референдума. Об этом заявила президент страны Дорис Лойтхард в интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick, передает ТАСС.

"Принципиальное голосование могло бы быть полезным", - отметила она, добавив, что Швейцарии необходимо "прояснить отношения с Европой", и "знать, в каком направлении двигаться".

Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для финансистов страны ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии действия Брюсселя расценили как дискриминационную меру, направленную на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра, и пригрозили ответными мерами.