В США назвали терактом серию нападений на полицию в Пенсильвании

2017-12-25 01:46 | www.apa.az | 7

Министерство внутренней безопасности США назвало терактом произошедшую в пятницу серию нападений на стражей порядка в штате Пенсильвания.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщает телеканал, в пятницу 51-летний Аминамин Эль-Мофти, прибывший из Египта, совершил серию нападений в городе Гаррисберг. Сначала он несколько раз выстрелил в сотрудника полиции. Спустя полчаса Эль-Мофти, вооружившись двумя пистолетами, совершил второе нападение. Один сотрудник полиции получил ранения.

Представитель МВБ Тайлер Хоултон заявил, что произошедшее является "террористической атакой". Он добавил, что Эль-Мофти — гражданин США, прибывший в страну по иммиграционной визе, выданной на основе родственных связей.