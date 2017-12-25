В центре Тбилиси загорелся отель

2017-12-25 04:02 | www.apa.az | 6

В отеле "Rooms Tbilisi", расположенном в центре грузинской столицы, в ночь на понедельник возник пожар.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», на месте мобилизованы 15 пожарных расчетов и идет работа по локализации огня.

По предварительным данным, пожар распространился с 5 этажа. Причина возгорания пока не известна. Персонал и находящиеся в гостинице граждане эвакуированы. По существующей на данный момент информации, в результате пожара никто не пострадал.

На место происшествия для ознакомления с ситуацией прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.