Еврокомиссар призвал как можно скорее договориться о миграционной реформе в ЕС

2017-12-25 05:56 | www.trend.az | 5

Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос призвал страны - члены ЕС как можно скорее достигнуть договоренности о миграционной реформе в ЕС и проявить больше солидарности в вопросе приема беженцев, передает ТАСС.

"Мы не можем согласиться со статусом-кво, когда одни государства ЕС вынуждены нести больше ответственности, чем другие", - приводит 25 декабря его заявление германская медиагруппа Funke.

По словам Аврамопулоса, будущая миграционная политика Европы должна быть "справедливой и сбалансированной". "Сегодня она таковой не является", - заметил еврокомиссар. "Мы все знаем, что нельзя терять времени", - сказал он, отметив, что договоренности о реформе нужно достигнуть до июня 2018 года.