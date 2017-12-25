Пожар в жилом здании в Тбилиси унес жизни трех человек

2017-12-25 06:29 | www.apa.az | 4

В результате пожара, возникшего в ночь на понедельник в Тбилиси в одной из квартир жилого комплекса, прилегающего к территории стадиона "Динамо арена", погибли три человека, один пострадал.

Как передает АПА, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, пострадавшая - женщина, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу. К настоящему времени пожар в жилом корпусе ликвидирован. Причину возникновения пожара установит следствие.

Этой ночью в Тбилиси также горел отель "Rooms Tbilisi", расположенный в центре столицы. В результате этого пожара никто не пострадал.