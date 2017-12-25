Разрабатывается новая Государственная программа по развитию футбола

2017-12-25 15:17 | www.apa.az | 6

«Карабах» обрадовал весь азербайджанский народ. Даже несмотря на проигрыши в некоторых матчах, я считаю их выступление прекрасным».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом на церемонии, проведённой в Азербайджанской Государственной академии физкультуры и спорта (АГАФКС) и посвящённой спортивным итогам 2017-го года заявил министр молодёжи и спорта Азад Рагимов.

Рагимов сказал приятные слова в адрес главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Он рассказал и о том, как молодой специалист возглавил сборную: «Гурбан Гурбанов продемонстрировал высокий профессионализм и вселил веру в болельщиков, несмотря на то, что по бюджету «Карабах» намного уступал соперникам».

Министр добавил, что разрабатывается новая Государственная программа по развитию футбола: «В этом направлении проводится работа. По поручению господина президента разрабатывается программа, отвечающая современным требованиям. Ожидается, что она будет принята в 2018-ом или 2019-ом году».