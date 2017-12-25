Определились лучшие спортсмены года – СПИСОК + ФОТО

2017-12-25 15:09 | www.oxu.az | 6

Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта состоялось мероприятие, посвященное спортивным итогам 2017 года.

Как передает Oxu.Az, в рамках мероприятия были определены лучшие спортсмены и тренеры в ряде номинаций.

Министерство молодежи и спорта вручило награды лучшим спортсменам, тренерам, спортивным судьям организациям.

Лучшие спортсмены года:

Магомедрасул Меджидов (бокс)



Гаджи Алиев (вольная борьба)

Милад Харчегани (тхэквондо)



Хидаят Гейдаров (дзюдо)

Бахрам Раджабзаде (кикбоксинг)

Мария Стадник (борьба)

Ильхам Закиев (парадзюдо)



Назим Бабаев (атлетика)



Михаил Малкин (гимнастика, тамблинг)



Шахрияр Мамедъяров (шахматы)

Рашад Садыгов (футбол)

Руслан Лунев (пулевая стрельба)

Лучшие тренеры года:

Рашад Ахмедов (тхэквондо)

Эльчин Исмайлов (дзюдо)

Зияд Халифаев (атлетика)

Фаиг Гараев (волейбол)

Гурбан Гурбанов (футбол)

Лучшие спортивные судьи года:

Фариз Гусейнов (дзюдо)

Фуад Асланов (бокс)

Вугар Алескеров (атлетика)

За организацию и проведение спортивных соревнований на высоком уровне:

Федерация волейбола Азербайджана

Операционная компания «Бакинское городское кольцо»

Лучшая федерация года:

Федерация дзюдо Азербайджана

Лучшая спортивная организация года:

Спортивный клуб «Нефтчи»

Спортивное общество министерства внутренних дел

Спортивный клуб «Зирвя»

Лучшее спортивное сооружение года:

Товузский олимпийский спортивный комплекс

Шамкирский олимпийский спортивный комплекс

Ширванский олимпийский спортивный комплекс

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Лучший спортивный клуб года:

«Карабах» (футбол)

Лучшая команда года:

Сборная Азербайджана по шахматам среди мужчин

Самый активный спортивный ветеран года:

Марьям Багбанлы

Лучший спортивный судья года:

Ровшан Мурадов (тхэквондо)

Лучшая спортивная школа для детей и молодежи года:

Мингячевирская городская спортивная школа для детей и молодежи

Лучший спортивный журналист года:

Сархан Мусалы (Futbol+)

Лучший медиапроект года:

«Спорт для всех» (Space TV)

Лучшее спортивное агентство года:

SİA

Лучший организатор спортивных передач года:

AzTV

Э.Ш.

ФОТО: Эхтирам Джаби