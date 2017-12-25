Фонд страхования вкладов о Dеmirbank

2017-12-25 15:12 | www.oxu.az | 6

Фонд страхования вкладов распространил информацию о ситуации в ОАО Dеmirbank.

Защищенные вклады, размещенные физическими лицами в Dеmirbank, будут возвращены вкладчикам Фондом страхования вкладов в порядке и в сроки, предусмотренные требованиями закона «О страховании вкладов».

Как сообщили Oxu.Az в Фонде, у Фонда достаточно средств для выплаты компенсаций по всем застрахованным вкладам в ОАО Dеmirbank.

«Мы дадим вкладчикам дополнительную информацию о месте и времени приема заявлений и документов для выплаты компенсаций по вкладам», - говорится в заявлении структуры.



Э.Ш.

