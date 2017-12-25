Азад Рагимов прокомментировал уход министра налогов

2017-12-25 15:19 | www.oxu.az | 6

«Мы никогда не связываем спорт с личностями».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, комментируя влияние ухода министра налогов Фазиля Мамедова на работу Федерации борьбы и Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

«Спортивная политика президента Ильхама Алиева будет успешно продолжена. Запланированное на следующий год велосипедное соревнование BMX в Баку будет организовано на высоком уровне. Никаких затруднений нет», - заявил А.Рагимов.

Отметим, что 5 декабря распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиев министр налогов Фазиль Мамедов был освобожден от занимаемой должности. Другим распоряжением главы государства на его место был назначен министр образования Микаил Джаббаров.

Э.Ш.

