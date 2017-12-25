Министерство финансов Узбекистана провело тотальную «чистку» кадров

2017-12-25 15:17 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров в течение одного дня уволил сразу 50 сотрудников, в том числе начальника Управления налоговой и таможенно-тарифной политики Ирину Голышеву и начальника Управления методологии бухгалтерского учета и аудита Шарофитдина Хайдарова.

Причина массового увольнения связана с выявленными недостатками в деятельности финансового ведомства и, в частности, нецеленаправленности проекта Государственного бюджета на 2018 год, который президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отказался подписывать.

Как сообщалось ранее, 22 декабря, во время своего выступления в парламенте Узбекистана глава государства подверг резкой критики деятельность Минфина, особенно в вопросе подготовки проекта главного финансового документа страны и поручил его руководителю произвести так называемую «чистку».

«Я уволил всех руководителей, сидевших в Минфине 15 лет, но ничего не понимавших в финансах, однако низшее звено все еще сидит. Ничего не меняется. Народ ведь платит налоги, но если мы будем его обдирать, как он будет это делать?», - возмутился президент.

По словам главы государства, он уволил Эллу Острогожскую, возглавлявшую Главное управление госбюджета министерства финансов, но ее влияние чувствуется до сих пор.