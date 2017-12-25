ВС Азербайджана уничтожили очередной армянский беспилотник (ФОТО)

2017-12-25 15:23 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ВС Азербайджана в понедельник днем уничтожили очередной армянский беспилотник, сообщили в пресс-службе минобороны.

Принадлежащий вооруженным силам Армении беспилотник пытался осуществить разведывательный полет над позициями Вооруженных сил Азербайджана на Агдамском направлении фронта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.