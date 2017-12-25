Фонд: У нас достаточно средств для выплаты компенсаций по всем застрахованным вкладам в Dеmirbank

2017-12-25 15:30 | www.apa.az | 6

Застрахованные вклады, размещенные физическими лицами в ОАО Dеmirbank, будут возвращены вкладчикам Фондом страхования вкладов в порядке и в сроки, предусмотренные требованиями закона «О страховании вкладов».

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, у фонда достаточно средств для выплаты компенсаций по всем застрахованным вкладам в ОАО Dеmirbank. «Мы предоставим вкладчикам дополнительную информацию о месте и времени приема заявлений и документов для выплаты компенсаций по вкладам», - говорится в заявлении структуры.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года по причине не соответствия его совокупного капитала минимальному требованию, установленному для банков.