Раскрыта тайна вокруг убийства рэпера Тупака

2017-12-25 15:24 | www.oxu.az | 6

Полиция Лос-Анджелеса раскрыла судьбу исчезнувшего пистолета, из которого был якобы застрелен рэпер Тупак Шакур.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал TMZ.

Вокруг орудия убийства развернулась масса конспирологических теорий, когда в 2006-м оно пропало из списка вещдоков. По словам источников из правоохранительных органов, 40-калиберный «Глок» сначала попал в руки полиции, а после анализа, подтвердившего, что 10 годами ранее из него застрелили рэпера, перешел к федеральным агентам из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Агенты предположили, что пистолет также был использован для еще одного преступления, совершенного в Лас-Вегасе. Оружие передали местным полицейским, те провели свои тесты и установили, что Шакура застрелили не этим «Глоком». Пистолет уничтожили сотрудники правоохранительных органов в 2013-м. Таким образом, «таинственно исчезнувшее» оружие к смерти хип-хоп-исполнителя никакого отношения не имело.

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.

Н.О.

