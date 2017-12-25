В Карсе перевернулся автобус с гражданами Азербайджана, 30 пострадавших (версия 2)

2017-12-25 15:24 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Состояние граждан Азербайджана, размещенных в больницах городов Сарыгамыш и Карс после ДТП с участием пассажирского автобуса в Карсе, хорошее, сообщили в понедельник Trend в государственной больнице Сарыгамыша.
В больнице сообщили, что 28 азербайджанцев получили легкие травмы в виде порезов осколками стекла.
Отметим, что в Карсе перевернулся пассажирский автобус с азербайджанскими гражданами, пострадали 30 человек.
Большинство пострадавших из Нахчывана. Они помещены в больницы Сарыгамыша и Карса. Угрозы для их жизни нет.