В Гусаре женщина родила тройню

2017-12-25 15:42 | www.apa.az | 7

В Гусарском районе родилась тройня.

Как сообщает северное бюро АПА, жительница Гусарского района Шахла Амиралиева была доставлена в Гусарскую центральную больницу.

Роды были преждевременные. Вызванная ночью бригада скорой помощи доставила роженицу прямо в больницу. Как сообщила АПА директор Губинского регионального перинатального центра Шахла Гасанова, дети – 2 девочки, 1 мальчик сразу после рождения были привезены в Центр.

В настоящее время мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.