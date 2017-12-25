Министр: В Азербайджане готовится программа по развитию спорта

2017-12-25 15:37 | www.oxu.az | 7

«Ведутся работы по подготовке новой Госпрограммы для развития футбола в Азербайджане».

Как передает Oxu.Az, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на мероприятии в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, посвященном спортивным итогам 2017 года.

По его словам, в этом году в стране было организовано 2019 внутренних соревнований:

«Азербайджанские спортсмены в 2017 году приняли участие в 234 международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и Европы. Республика приняла 55 международных соревнований, самыми значимыми из которых стали IV Исламские игры солидарности».

А.Рагимов заявил, что в стране ведутся работы по подготовке новой Госпрограммы развития футбола:

«По поручению президента готовится программа, соответствующая современным требованиям. Принять программу планируется в 2018 или 2019 годах».

Азад Рагимов еще раз напомнил, что в 2017 году Гран-при Азербайджана «Формула 1» было признано лучшим соревнованием года:

«Бакинский этап Гран-при Азербайджана «Формула-1» в сезоне 2017 года получил широкое признание среди ведущих СМИ и болельщиков как самая захватывающая и непредсказуемая гонка этого года».

Эльвин Ахмедов

