В Азербайджане разрабатывается законопроект о защите социальных прав инвалидов

2017-12-25 15:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Совершенствование социальной защиты в Азербайджане всегда было приоритетом.

Об этом председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли сказал в понедельник на конференции «Роль парламента в достижении целей устойчивого развития».

Раджабли сообщил, что пособия по безработице в Азербайджане выросли в три раза.

По его словам, в Милли Меджлисе разрабатывается законопроект о защите социальных прав инвалидов.

«Принятие закона еще более улучшит социальную защиту инвалидов», - сказал председатель комитета.