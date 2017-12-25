В Азербайджане разрабатывается законопроект о защите социальных прав инвалидов

2017-12-25 15:30 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Совершенствование социальной защиты в Азербайджане всегда было приоритетом.
Об этом председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли сказал в понедельник на конференции «Роль парламента в достижении целей устойчивого развития».
Раджабли сообщил, что пособия по безработице в Азербайджане выросли в три раза.
По его словам, в Милли Меджлисе разрабатывается законопроект о защите социальных прав инвалидов.
«Принятие закона еще более улучшит социальную защиту инвалидов», - сказал председатель комитета.