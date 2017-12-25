У ADIF достаточно средств для выплат компенсаций вкладчикам ликвидируемого DemirBank (версия 2)

2017-12-25 15:33 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) имеет достаточно средств для выплаты компенсаций вкладчикам Demirbank, чья лицензия отозвана, сообщает фонд в понедельник.

Как отмечается, дополнительная информация о месте и времени осуществления выплат будет оглашена.

В тоже время Demirbank исключен из реестра банков ADIF.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.