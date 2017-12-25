Отец и сын из Азербайджана погибли в России – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-25 15:48 | www.oxu.az | 6

Установлены личности погибших в ДТП в Сахалинской области России азербайджанцев.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель Совета аксакалов Азербайджанской общины в городе Невельск Джамалхан Керимов сообщил, что погибшими в ДТП были граждане Азербайджана, родившиеся в селе Дёнюк Гырыглы Товузского района Лятиф Гасанов и его сын Эльнур Гасанов.

По словам Д. Керимова, Лятиф Мадат оглы Гасанов занимался бизнесом в городе Невельск:

«У Лятифа Гасанова было несколько магазинов. Эта ужасная авария произошла при перевозке товара из Южно-Сахалинска в магазин в городе Невельск. В настоящий момент тела наших соотечественников находятся в Южно-Сахалинске. Из-за погодных условий отправка тел в Азербайджан задерживается»

14:34

В результате ДТП в Сахалинской области России погибли 2 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ДТП было зарегистрировано днем в субботу.

Автомобиль марки Toyota Kluger, внутри которого находились азербайджанцы – отец и сын, столкнулся с автокраном на 6-м км дороги Огоньки-Невельск.

Автомобиль, за рулем которого находился сын, двигался из Южно-Сахалинска в Невельск. Он уснул за рулем, вследствие чего не заметил припаркованный на обочине автокран. Автомобиль с большой скоростью врезался в автокран. В результате отец и сын скончались на месте происшествия. Их личность устанавливается.

Тела азербайджанцев в настоящий момент находятся в Южно-Сахалинске. Ведется подготовка для отправки их тел на родину.

Э.Ш.

