ФК «Карабах» показал, что у азербайджанского футбола есть потенциал - министр (ФОТО)

2017-12-25 15:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Игра футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов УЕФА порадовала весь азербайджанский народ, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, игры «Карабаха» с «Ромой» и «Атлетико» показали, что у азербайджанского футбола есть потенциал.

Министр подчеркнул, что главный тренер клуба «Карабах» продемонстрировал профессионализм.

«Несмотря на то, что у клуба меньше финансов, чем у других, «Карабах» показал высокий профессионализм. Победы клуба вселили в болельщиков надежду и веру, что азербайджанский футбол может приумножить свои победы, чего мы ждем от наших «скакунов», - сказал Рагимов.