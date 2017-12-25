Библиотека города Курган-Тюбе получила в дар новые книги

2017-12-25 15:38 | www.trend.az | 6

Заместитель председателя Хатлонской области, доктор философских наук, профессор Махфират Хидирзода подарила общественной областной библиотеке имени Шамсиддина Шохина несколько экземпляров книг под названием «Истиқлолият ва стратегияҳои муваффақ» (“Независимость и успешные стратегии”).

Как сообщила директор областной библиотеки Тутиниссо Юсупова, в книге собраны научные статьи, опубликованные в журналах, газетах и других изданиях, а также её выступления в ходе научно-теоретических конференций, отечественных и международных мероприятиях, передает Khovar.