Назначен председатель правления азербайджано-иранского автомобильного завода

2017-12-25 15:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Председателем правления азербайджано-иранского автомобильного завода ОАО Azermash, созданного совместно с Iran Khodro, назначен Эмин Ахундов.

Об этом в понедельник сообщил Trend источник на рынке.

Отметим, что Ахундов, являющийся основателем компании Azermash, 15 лет занимал ведущие должности в банковском секторе Азербайджана.

Автомобильный завод Azermash строится в Нефтчалинском промышленном квартале на основе соглашения, заключенного между иранской Iran Khodro и азербайджанской Azeurocar. Ранее ожидалось, что завод будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года, но затем открытие завода было перенесено на начало следующего года.