Гурбангулы Бердымухамедов: Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ достиг весомых успехов в государственном строительстве

2017-12-25 15:41 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени народа и правительства Туркменистана, лично от своего имени считаю честью для себя передать вам искренние поздравления по случаю дня рождения. Под вашим руководством братский азербайджанский народ достиг весомых успехов в государственном строительстве, больших достижений в различных сферах экономики вашей страны.

С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить высокий уровень сотрудничества, существующего между Туркменистаном и Азербайджаном. Абсолютно уверен, что двусторонние отношения, опирающиеся на принципы взаимоуважения, доверия и добрососедства, и дальше будут развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями во имя благополучия народов двух стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, а также больших успехов на высокой государственной должности во имя прогресса и процветания азербайджанского народа», - говорится в поздравлении президента Туркменистана.

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