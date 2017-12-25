В Москве около метро «Славянский бульвар» автобус съехал в пешеходный переход

2017-12-25 16:13 | www.apa.az | 7
В районе станции «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на «tvrain.ru».
«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», - сказал собеседник агентства.
По данным «Интерфакса», четыре человек погибли, еще 15 получили травмы.
«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», - рассказал собеседник агентства.
Позже телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видео, как автобус на большой скорости въезжает в переход.