Столетняя француженка объяснила свое долголетие «рюмкой кое-чего»

2017-12-25 16:10 | www.oxu.az | 7

Самая пожилая барменша Франции раскрыла секрет своего долголетия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC News.

«Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт, - рассказала жительница города Исберг Мари-Лу Вирт (Marie-Lou Wirth), недавно отметившая столетний юбилей. - Запиваю еду водой. И рюмкой кое-чего еще... но в меру. Если бы много пила, то сейчас бы меня тут не было».

Вирт родилась в 1917 году. В 14 лет она стала работать в баре, который открыли ее родители. Заведение работает до сих пор, и Мэри-Лу по-прежнему стоит за стойкой, но былых завсегдатаев почти не осталось.

«Я похоронила их всех. Они умерли раньше меня. А молодежь сюда не заходит, - сетует она. - Кому охота смотреть на старуху».

По мнению юбилярши, прежде Исберг был более оживленным местом.

«Жизнь была другой. Тогда в городе было 100 бистро. Теперь осталось только четыре. Было шесть тысяч фабричных рабочих. Теперь только 200, - рассказывает она. - У фабрики каждый день танцевали под механическое пианино. Бросаешь две монетки, дергаешь рычаг. И люди танцевали. Теперь всего этого нет».

Н.О.

