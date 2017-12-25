В Баку отметили юбилей первой азербайджанской оперной певицы (ФОТО)

2017-12-25 15:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Первая азербайджанская оперная певица, народная артистка СССР Шовкет Мамедова оставила яркий след в истории оперного искусства Азербайджана.

В 1923 году Шовкет Мамедова основала первый в Азербайджане театральный техникум (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), где была директором и одновременно заведующей республиканским нотным издательством. В 1934 году российский композитор Рейнгольд Глиэр написал свою известную оперу "Шахсенем" и посвятил ее Шовкет Мамедовой. К тому времени она уже была широко известна как талантливая оперная певица. На протяжении многих лет Шовкет Мамедова заведовала вокальной кафедрой Азербайджанской консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), также являлась первым председателем Театрального общества Азербайджана. Ею была написана книга "Пути развития азербайджанского музыкального театра".

При организации Главного Управления культуры и туризма города Баку в Одиннадцатилетней музыкальной школе №3 имени Джовдета Гаджиева состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Шовкет Мамедовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Вниманию участников вечера была представлена запись выступления Шовкет Мамедовой, а также продемонстрировано слайд-шоу, посвященное ее жизни и творчеству.

Было рассказано, что Шовкет Мамедова родилась 18 апреля 1897 году в Тбилиси. Отец-сапожник заметил её музыкальный дар уже в шесть лет, и благодаря известному азербайджанскому меценату Зейналабдину Тагиеву 14- летняя Шовкет уехала получать музыкальное образование в Миланской консерватории. В 1912 финансовая помощь прекратилась, она вернулась и поступила в музыкальную школу в Тифлисе. В 15 лет она впервые выступила на сцене Тагиевского театра в Баку, исполнив партию из музыкальной комедии Узеира Гаджибекова "Муж и Жена"".В дальнейшем она с большим успехом как певица гастролировала в Москве, Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург), Милане, Париже, Тегеране и Тбилиси.