В Олимпийских комплексах Азербайджана все секции по олимпийским видам спорта функцонируют бесплатно - министр

2017-12-25 15:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Олимпийских комплексах Азербайджана все секции по олимпийским видам спорта функционируют бесплатно, если у кого-то потребуют деньги, то об этом следует проинформировать министерство, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, там каждый может бесплатно заниматься спортом.

Тем не менее, добавил министр, по некоторым видам спорта может требоваться абонентская плата, к примеру в плавательных бассейнах. Также залы по восточным единоборствам, площадки для мини-футбола могут предоставляться в аренду с минимальной оплатой.