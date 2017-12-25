Люди занимают очереди за билетами на «Kəklikotu» – ФОТО

2017-12-25 16:17 | www.oxu.az | 7

За билетами в сеть премиум-кинотеатров Cinema Plus образовались большие очереди.

Как сообщили Oxu.Az в кинотеатре, причиной такого ажиотажа стало начало показа комедийного фильма «Kəklikotu».

По информации, большой интерес к фильму послужил причиной того, что перед кассами сети кинотеатров выстроились большие очереди.

Как сообщила PR-менеджер сети кинотеатров CinemaPlus Н.Гасанова, приключенческая комедия «Kəklikotu», показ которой стартовал 21 декабря, вызвала большой зрительский интерес:

«Азербайджанский зритель с нетерпением ждал фильма еще с первого дня съемок.

Это и не удивительно, ведь в фильме снялось столько местных знаменитостей, таких как Алихан Раджабов, Мушвиг Шахвердиев, Фарда Амин, Ислам Мехралиев и Нигяр Джамалзаде.

Впервые в истории местных кинотеатров залы были заполнены на каждом сеансе, по просьбе зрителей в залах даже были установлены дополнительные кресла.

Таким образом, за 4 дня фильм «Kəklikotu» смог показать высокий результат на кассовых сборах, который до сих пор не показал ни один отечественный фильм».