"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы (ФОТО)

2017-12-25 15:51 | www.trend.az | 6
БАКУ Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии новогодних праздников переходят на усиленный режим работы, сообщила Trend в понедельник глава отдела по связям с общественностью ЗАО Севиндж Гадирова.
По словам главы отдела, во время праздников традиционно наблюдается рост потока пассажиров, которые предпочитают пользоваться железнодорожным транспортом.
"Сотрудники Департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в День солидарности азербайджанцев всего мира 31 декабря и в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. В частности, к пассажирским поездам на различных направлениях будут прицеплены дополнительные вагоны", - сказала Гадирова.