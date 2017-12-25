В праздничные дни в Баку и Сумгайыте будт организованы ярмарки сельхозпродукции

2017-12-25 15:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В течение четырех дней - с 28 по 31 января в Баку и Сумгайыте будут организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Ярмарки будут организованы в следующих местах:

В Баку:

Хатаинский район - ул. Мазахира Рустамова, около кинотеатра "Бакы";

Наримановский район - территория рынка Кешля;

Сабаильский район - поселок Бадамдар, ул. Сейрана Мамедова, за школой № 1;

Сураханский район - поселок Амирджан, ул. Малика Мустафаева 4, рядом с Объединением жилищно-коммунального хозяйства специального назначения № 3;