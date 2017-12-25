Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

2017-12-25 16:31 | www.apa.az | 6

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, от своего имени лично поздравил Ильхама Алиева по случаю дня рождения. Президент Туркменистана отметил, что под руководством Ильхама Алиева братский азербайджанский народ достиг весомых успехов в государственном строительстве, больших достижений в различных сферах экономики страны.

«С чувством особого удовлетворения хотел бы отметить высокий уровень сотрудничества, существующего между Туркменистаном и Азербайджаном. Абсолютно уверен, что двусторонние отношения, опирающиеся на принципы взаимоуважения, доверия и добрососедства, и дальше будут развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями во имя благополучия народов двух стран», - говорится в письме.