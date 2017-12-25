S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана

2017-12-25 15:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Bank RBK» с «D/D» до «CCC/C», а рейтинг банка по национальной шкале улучшился с уровня «kzD» до «kzCCC+».

«Вслед за этим мы также поместили все рейтинги в список CreditWatch Developing», - говорится в сообщении S&P.

Повышение рейтингов отражает мнение компании о том, что в последние несколько недель АО «Bank RBK» возобновило обслуживание своих обязательств — своевременное и в полном объеме — благодаря получению поддержки в форме капитала и ликвидности со стороны НБРК (Национальный банк Республики Казахстан) и основного акционера, корпорации «Казахмыс».

«Насколько мы знаем, с начала ноября 2017 года АО «Bank RBK» получило от НБРК вливание в виде субординированного долга объемом 150 миллиардов тенге (450 миллионов долларов). Сто миллиардов тенге из этой суммы вошли в уставной капитал, поскольку субординированный долг был предоставлен банку по ставке ниже рыночной», - говорится в сообщении S&P.

Корпорация «Казахмыс», ведущая добывающая компания Казахстана, осуществила вливание капитала на сумму 45 миллиардов тенге и конвертировала депозит в банке объемом 35 миллиардов тенге в обыкновенные акции.

«Тем не менее, мы полагаем, что кредитоспособность АО «Bank RBK» по-прежнему зависит от оттока депозитов клиентов вследствие его скомпрометированной репутации», - говорится в сообщении S&P.