В Баку будут созданы информационные центры для туристов

2017-12-25 16:17 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В шести точках Баку будут созданы информационные центры для туристов, сказал представитель Национальное бюро по пропаганде туризма Кенан Гулузаде.
По его словам, работа уже началась.
«Цель – информировать туристов, приезжающих в страну, о соответствующих местах и оказывать им помощь. Благодаря этим центрам туристы смогут получить конкретную информацию о туристических зонах в Азербайджане. Туристы также расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются в Азербайджане», - сказал Гулузаде.