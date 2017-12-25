Власти Ирана утвердили смертный приговор израильскому шпиону - азербайджанцу

2017-12-25 16:50 | www.oxu.az | 6

Власти Ирана утвердили смертный приговор в отношении тебризского ученого и исследователя Ахмеда Резы Джалали, который был признан виновным в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее иранский телеканал IRIB опубликовал видео под названием «Дорога без возврата», в котором дается информация о связях Джалали с «Моссадом» и передаче им спецслужбам Израиля информации об иранских ученых-ядерщиках, некоторые из которых впоследствии погибли.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади сообщил о содержании последней встречи с приговоренным к смертной казни Джалали. Во время этой встречи, по словам прокурора, Джалали сообщил, что восемь раз встречался с сотрудниками иностранной разведки.

«Этот заключенный, помимо информации относительно проектов Минобороны, Организации по атомной энергетике (ОАЭИ), передал «Моссаду» также имена и данные некоторых руководителей министерства обороны и ОАЭИ», - приводит агентство Tasnim слова прокурора.

В последние годы в Иране были убиты сразу несколько физиков-ядерщиков.

В январе 2012 года при взрыве заминированного автомобиля в Тегеране погиб ученый Мустафа Ахмади Рошан. Он занимал пост замдиректора предприятия по обогащению урана в иранском городе Натанз.

В конце ноября 2010 года в разных районах иранской столицы сработали два взрывных устройства: погиб преподаватель университета имени Шахида Бехешти в Тегеране Маджид Шахриари, а его коллега доктор Ферейдун Аббаси и жены обоих ученых получили ранения.

В начале 2010 года профессор Тегеранского университета Масуд Али Мохаммади, которого местные СМИ называли его «одним из ведущих ученых-атомщиков страны», погиб у своего дома в результате взрыва заминированного мотоцикла.

Н.О.

