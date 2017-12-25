У жителя Сумгайыта конфисковали 3 кг героина

2017-12-25 16:57 | www.oxu.az | 6

В Сумгайыте сотрудники полиции задержали человека, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт провели очередное оперативное мероприятие для предотвращения незаконного оборота наркотиков, выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших данные деяния.

В результате был задержан подозреваемый в совершении данных противозаконных деяний житель Сумгайыта, ранее судимый Рамиль Керимов. В ходе личного досмотра в Управлении полиции у него было обнаружено 0,991 грамм наркотического вещества - героина.

При обыске в доме Р.Керимова было обнаружено и изъято большое количество героина.

Согласно заключению экспертизы, общий вес наркотиков составляет 2 кг 995 грамм.

Задержанный рассказал, что купил наркотики у гражданина Исламской Республики Иран.

По факту в следственном отделе Управления полиции города было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Э.Ш.

