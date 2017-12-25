В 2017 г. Азербайджан завоевал 851 медаль на международных соревнованиях - министр

2017-12-25 16:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан завоевал 851 медаль на чемпионатах Европы, мира, первенствах и кубковых соревнованиях, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, на этих соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали 347 золотых, 236 серебряных и 268 бронзовых медалей.

Министр отметил, что в стране было организовано 219 соревнований, проведено 55 международных состязаний. На 234 международных соревнованиях страна была представлена сборными командами.

Рагимов сказал, что во второй половине текущего года только на официальных соревнованиях было завоевано 48 золотых, 38 серебряных и 56 бронзовых медалей.

Министр молодежи и спорта также добавил, что в Ширванском района был сдан в эксплуатацию Дом молодежи, в Абшеронском и Агджабединском районах - Олимпийские спорткомплексы, а в Лянкяранском районе продолжаются работы по реконструкции Олимпийского спорткомплекса.